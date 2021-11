Mantelzorgers getrakteerd op ontbijtje: "Ze zijn van onschatbare waarde"

De Dag van de Mantelzorg werd vanochtend in Alkmaar afgetrapt met een gratis ontbijt voor mantelzorgers in Restaurant Klunder. Het ontbijt werd aangeboden door het Mantelzorgcentrum, dat zich er weken op had verheugd om de zorgers in de regio in het zonnetje te zetten.

"Wat we heel belangrijk vinden, is dat er blijvende aandacht komt voor deze groep mensen die van onschatbare waarde zijn met wat zij allemaal doen. Als mantelzorgers een dag niet zouden zorgen, dan hebben we in dit land een groot probleem", zegt Marianne Weel, consulent bij het Mantelzorgcentrum tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Vandaag worden in het hele land activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te bedanken voor de zorg die zij verlenen aan een naaste. Het is een blijk van waardering omdat hun werk niet als vanzelfsprekend moet worden gezien.

Overbelasting voorkomen

Om overbelasting te voorkomen, kunnen verschillende organisaties ondersteuning bieden voor de mantelzorgers. Daarvoor kunnen ze onder meer terecht bij het Mantelzorgcentrum.

Het ontbijt werd in ieder geval erg gewaardeerd. "We hebben fijne gesprekken aan tafel. Waar we het vooral over hebben, is dat we zelf ook hulp moeten vragen. We moeten niet denken dat we het allemaal maar zelf moeten doen", zo reageert een mantelzorger bij het ontbijt.