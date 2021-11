Nieuwe Bos en Lommermarkt start eind november

De nieuwe tweedaagse Bos en Lommermarkt in Amsterdam-West gaat vanaf 27 november van start. Buurtbewoners zien een aantal oude bekende ondernemers terug, daarnaast komen er ook nieuwe ondernemers op de markt.

In januari van dit jaar stopte de vijfdaagse markt op het Bos en Lommerplein omdat het niet meer rendabel was. Dit zorgde voor boze reacties van buurtbewoners en ondernemers. Ook werd er een petitie overhandigd met ruim 700 handtekeningen.

Het stadsdeel onderzocht vervolgens de behoeftes van het marktpubliek. Na een enquête onder bezoekers werd gekozen voor een proef met een tweedaagse markt op de Bos en Lommerweg tussen het Gulden Winckelplantsoen en de Egidiusstraat. Op de markt komen onder andere kramen met verse producten, zoals vis, fruit, kaas, noten en mediterrane kruiden. Verder komen er ook een aantal vertrouwde kramen terug, zoals de stoffen en Vietnamese loempia's.

"Het is verheugend dat er straks weer een markt is in Bos en Lommer", vindt stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst. "Door het vernieuwde plein en de komst van nieuwe winkels wordt het geheel nu een levendig winkelgebied", verwacht ze.

Aanpassing omgeving

Eerder werd bekendgemaakt dat de markt in september van start moest gaan, maar omdat de omgeving nog moest worden aangepast gaan ze drie maanden later beginnen. Ook moest er gezocht worden naar nieuwe ondernemers. Op de nieuwe plek kunnen maximaal 48 kramen staan. Tot nu toe zijn er 35 bezet en is er nog plek voor andere marktkooplieden.

De nieuwe markt blijft in ieder geval de komende twee jaar op zijn nieuwe plek staan, daarna zal geëvalueerd worden of het een definitief karakter krijgt.