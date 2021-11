Mazraoui, Schuurs en Neres winnen met (Jong) Ajax van Sparta Rotterdam

Vooral het meespelen van Noussair Mazraoui is opvallend. Hij deed zondag nog negentig minuten mee tegen Go Ahead Eagles (0-0). De laatste tijd laat Marokko-bondscoach Vahid Halilhodzic hem, samen met ex-Ajacied Hakim Ziyech, links liggen. De twee voetballers zijn door de trainer op een zijspoor gezet.

Jong Ajax-aanvaller Giovanni zorgde vanmiddag binnen zes minuten voor de openingstreffer. Aan het einde van de eerste helft kopte Perr Schuurs raak vanuit een hoekschop. Ondanks een overwicht van Sparta na rust bepaalde Amourricho van Axel Dongen een kwartier voor tijd de eindstand op 3-0.

Opstelling Ajax: Raatsie; Mazraoui, Schuurs, Musampa, Salah Eddine; Warmerdam, De Waal, Labyad; Neres, Danilo, Giovanni.

Ünüvar weer trefzeker

Naci Ünüvar, de man in vorm bij Jong Ajax met zeven goals in de laatste zeven duels, scoorde vanmiddag bij Oranje Onder-19. De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië werd met 4-0 gewonnen. Ook Ajacieden Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en AZ'er Fedde de Jong kwamen in actie.

Na de interlandbreak speelt Ajax op zondag 21 november weer in de eredivisie tegen RKC Waalwijk. Jong Ajax krijgt twee dagen eerder FC Volendam op bezoek.