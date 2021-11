Weer 'terug bij af' nu samenscholingsverbod is opgeheven: "Het is ronduit belachelijk"

Vanaf vandaag wordt het samenscholingsverbod in de Rondeelstraat in Hoorn opnieuw opgeheven, tot grote ergernis van de buurtbewoners. Evenals voorgaande jaren zorgden een grote groep jongeren namelijk voor overlast. "Ze hebben ons geeneens om een mening gevraagd. We beginnen weer gewoon van vooraf aan", aldus huisbaas Jan Bakker.

NH Nieuws / Chantal Bos

Op last van de burgemeester werd er in de maanden september en oktober van dit jaar opnieuw een samenscholingsverbod in de Rondeelstraat ingesteld. Bewoners maakten zich zorgen om hun veiligheid en groepjes hangende jongeren, die dagelijks tot laat in de nacht overlast veroorzaakte. "Drankgebruik, lachgas en luid geschreeuw", vatte huisbaas Jan Bakker toentertijd samen. "Buren voelden zich niet veilig en vermeden de straat." Een buurvrouw is zelfs verhuisd, voegt hij er nog snel aan toe. "Zij wil hier niet meer wonen." Maar ondanks dat wordt het samenscholingsverbod per vandaag toch weer opgeheven, tot grote ergernis van Bakker. “Het is ronduit belachelijk dat dit gebeurt. Ik hoorde het nieuwtje zojuist van mijn buurman. Ik kan hier zo boos om worden.” Angst voor terugkeer Bakker is dan ook bang dat ze weer terugkomen nadat ze voor even zijn 'weggeweest'. "Ik kan de gemeente garanderen dat ze na de intrekking van het verbod elkaar gewoon weer gaan opzoeken", zegt hij enigszins gepikeerd. Hij begrijpt dan ook niet waarom het verbod na twee maanden weer wordt ingetrokken. "De rust is juist een beetje teruggekeerd," reageert hij verrast op het oordeel van de gemeente. "Het is een verademing. Buurtbewoners gaan 's avonds weer de straat op. Zo moet het toch zijn, dat mensen zich veilig voelen in hun eigen omgeving?", stelt hij.

Quote "Een samenscholingsverbod is een zwaar middel. Daarom proberen we dat zo snel mogelijk op te heffen" Martin Schuijt, woordvoerder gemeente hoorn

Volgens de gemeente is het overlastprobleem tijdelijk opgelost. Een verbod kunnen ze ook niet voor eeuwig blijven instellen. "Een samenscholingsverbod is een zwaar middel. Daarom proberen we dat zo snel mogelijk op te heffen", geeft woordvoerder Martin Schuijt aan. "Het is een snel antwoord op een situatie die snel ingrijpen vereist." "Daarbij worden de nachten kouder en het wordt snel donker, dat houdt jongeren van de straat. We zien dat beeld ook terug." Daarnaast zijn er ook minder overlastmeldingen geregistreerd en er zijn in deze periode geen boetes uitgeschreven voor overtreding van het samenscholingsverbod, aldus de gemeente Hoorn.

Inloopspreekuur Afgelopen september was er in het Wijklab een inloopspreekuur georganiseerd, waar weinig aanloop was. "Maar liefst twee buurtbewoners kwamen toen opdagen", zegt Schuijt. "Dat maakt het lastig om passende maatregelen te treffen." Dat schiet Bakker in het verkeerde keelgat. "Mensen komen niet meer, omdat er onvoldoende geluisterd wordt naar onze wensen. Het houdt een keer op", zegt hij. "Dit probleem is al maanden gaande." Mochten ze weer terugkomen, dan geeft de gemeente het volgende advies mee. "Het is ontzettend belangrijk dat buurtbewoners overlast blijven melden. Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Mocht er opnieuw overlast plaatsvinden, dan kan de gemeente en politie de overlastgevers aanspreken op hun gedrag. Ook kan de gemeente boetes blijven uitdelen en mocht het nodig zijn, kunnen ze opnieuw een samenscholingsverbod instellen", sluit Schuijt. Bekijk hier de reportage die we eerder maakte over het samenscholingsverbod op de Rondeelstraat:

Opnieuw samenscholingsverbod tegen overlast Rondeelstraat: "Maatregelen nog onvoldoende" - NH Nieuws