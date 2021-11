Voetbalkooi in de 'achtertuin' van de Montessorischool: "Een verrijking"

Binnenduin

De kooi, die behalve door scholieren ook door andere buurtbewoners kan worden gebruikt, is onderdeel van het project-Binnenduin. Die woonwijk is nog volop in ontwikkeling. "Maar we wilden niet wachten met deze kooi tot het plan helemaal klaar is", zei Van den Berg in haar openingswoord. Daarin benadrukte ze nog maar eens het belang van bewegen. "Waarom is sporten belangrijk?", vroeg zij aan de kinderen. "Omdat je dan fit blijft. En niet dik wordt", antwoordden ze in koor.