Amsterdamse opvanghuizen krijgen een likje verf

"De geldkraan is ook flink dichtgegaan de aflopen jaren. Voor onderhoud is daarom geen tot weinig budget. De inloophuizen moeten een fijne warme plek worden voor mensen die een nacht buiten hebben geslapen", zegt de campagneleider.

Volgens campagneleider Robert-Jan Glas van Homebass Foundation is het niet zo slecht gesteld met de opvanglocaties en zijn het fijne plekken om te zijn. Toch kunnen ze wel een likje verf gebruiken. "We weten allemaal wat er aan de hand is op de woningmarkt en ook door corona is de druk op de inloophuizen erg groot", vertelt hij op NH Radio. Door de coronamaatregelen waren er vaak ook minder plekken, omdat iedereen afstand van elkaar moest houden.

Amsterdamse festivals

Aan de actie doen een aantal Amsterdamse festivals mee. "De crisis heeft deze sector natuurlijk geheel stilgezet de afgelopen 1,5 a 2 jaar, met wat kleine opleveringen deze zomer. In zijn geheel hebben er duizenden, zo niet tienduizenden, mensen stilgestaan", vertelt Glas. Ze gingen nadenken over wat ze met het talent van deze mensen konden doen.

Vandaag werken ze aan een inloophuis De Princehof. "We hebben 48 uur het op te knappen. Dat was nog best een planning. We zijn met 30 vrijwilligers en het wordt gecoördineerd door de festivalorganisatoren." De mensen die langskomen in het inloophuis, helpen zelf ook mee met de opknapbeurt. "Het zijn de hardste werkers", zegt Glas. "Het is opvallend wat zingeving kan doen."

"Al die mensen zijn gespecialiseerd in het creëren van kleurrijke werelden", gaat Glas verder. Daarom leek het hen een goed idee zich in te zetten voor deze groep. Ook willen ze voor de opvang van vluchtelingen. "Misschien moeten we veel mensen een bed geven op een veilige plek. Dat zou de evenementenindustrie ook op kunnen pakken."