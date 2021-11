Luchtbuksen, steekwapens en nepgeweren gevonden in huis militair (24)

Bij een inval in het huis van een 24-jarige militair in Velsen heeft de marechaussee gisterochtend luchtbuksen, steekwapens en nepgeweren gevonden. "Verder onderzoek moet nu uitwijzen met welke intenties de man de wapens had, en of hij ze legaal in bezit had", zegt een woordvoerder van de marechaussee.