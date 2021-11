Langere vliegtijd met nieuwe waterstofdrone: "Uitdagingen in bestaande regelgeving"

Naast dat de nieuwe generatie waterstofdrones veel langer in de lucht kunnen blijven, zijn ze ook beter bestand tegen slechte weersomstandigheden.

Dat maakt de drones ook zeer geschikt voor de maritieme sector, zoals voor het inspecteren van installaties in zee of het uitvoeren van zoek- en reddingsmissies. "Met name de maritieme sector proberen wij zo ver te krijgen dat ze de nieuwe technologie gaan toepassen, zodat ze gewoon up-to-date zijn", vertelt projectleider drones NHN, John Spee tegen NH Nieuws.

Kwestie van tijd

Ondanks de verbeterde technologie, valt er nog genoeg te innoveren aan de drone van de toekomst: "Ons doel is een nog veel langere vliegtijd in de toekomst", reageert Yeo. "Om dat mogelijk te maken, is een grotere tank nodig, dat is een kwestie van tijd. Ons doel is ook om uiteindelijk zwaardere vracht mee te kunnen nemen. We werken nu aan drones die tot zes uur kunnen vliegen."

Of de waterstofdrone uiteindelijk ook breed kan worden ingezet in diverse sectoren, is nog maar de vraag, stelt Spee: "De grootste uitdaging is niet de techniek, want die is er gewoon, maar regelgeving. Kunnen wij binnen de bestaande regels veilig en verantwoord vliegen?"