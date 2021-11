Leegstaand V&D-pand is tekenend voor de binnenstad: “Haarlem rust niet op je lauweren”

Waar anders dan in het voormalige V&D-pand kon er gisteravond door de Pletterij een debatavond georganiseerd worden over de vragen hoe erg de leegstand is en hoe de toekomst eruitziet van hun binnenstad. Sprekers waren onder andere wethouder Floor Roduner, retailstrateeg Tony Wijntuin en de Haarlemse stadsarchitect Willem Hein Schenk.

Nieuwe tijden

“Het grappige is dat dit warenhuis staat voor wat er in deze stad gebeurt”, zegt Willem Hein Schenk. “Dit is een belangrijk monument voor de stad en het staat leeg. Warenhuisketen V&D en later Hudson’s Bay zaten hier in, maar zulke ketens werken in deze tijd niet meer. Je zou dan kunnen denken: we moeten er weer een winkel van maken, maar er valt wel iets voor zeggen om iets anders te proberen”.

Geen winkels maar 'voorzieningen'

Dat ‘iets anders proberen’ vindt ook retailstrateeg Tony Wijntuin. Hij zou willen dat er in winkelstraten meer wordt nagedacht over het mixen van ‘voorzieningen’. “Het gaat daarbij om de kwaliteit en imago van die voorzieningen”, zegt Wijntuin die bewust het woord ‘winkels’ niet gebruikt. "Voorzieningen zijn niet alleen winkels, maar is ook horeca, cultuur, maatschappelijk instellingen, of zelfs onderwijs en medische voorzieningen."

