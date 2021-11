Weer vuurwerkverbod voor Naarder buurt, ondanks steeds verder afnemende overlast

De gemeente Gooise Meren wees de Naardense Keverdijk vier jaar geleden aan als vuurwerkvrije zone nadat er een jaarwisseling eerder veel overlast en schade was door vuurwerk. Het vuurwerkverbod moest er voor zorgen dat de rust terugkeerde.

Het vuurwerkverbod heeft de afgelopen jaren effect gehad, meent de gemeente Gooise Meren. Afgelopen jaarwisseling werd er slechts één overtreding geconstateerd en waren er geen incidenten.

Nu het steeds beter gaat, denkt de gemeente Gooise Meren er ook aan om het vuurwerkverbod voor de buurt langzaamaan los te laten. "Het college wil de jaarwisseling in de Keverdijk normaliseren. Hiervoor wordt toegewerkt naar een situatie waarin extra bestuursrechtelijke en handhavende maatregelen niet meer nodig zijn. De resultaten laten zien dat de Keverdijk steeds meer op eigen kracht in staat is om de jaarwisseling zonder incidenten te laten verlopen", aldus burgemeester en wethouders.

Komende jaarwisseling is het nog niet zover. De gemeente bestempelt de buurt nog zeker een keer als vuurwerkvrije zone. Door dat te doen moet het voor handhavers makkelijker zijn op preventief te kunnen controleren op vuurwerk. Het cameratoezicht dat er afgelopen jaar was, is er dit keer niet meer.

Andere vuurwerkvrije zones

De Naarder Keverdijk is de voornaamste vuurwerkvrije zone van de gemeente Gooise Meren. Naast de woonwijk worden wel nog enkele plekken als vuurwerkvrije zone bestempeld waar dieren worden gehouden.

Het gaat onder meer om de kinderboerderij en de twee hertenkampen van Naarden en Bussum.