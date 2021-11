Mooie debuutweek Van de Ven: halsoverkop van Wolfsburg naar Jong Oranje

Tegen FC Augsburg maakte Van de Ven zaterdag zijn officiële debuut bij VfL Wolfsburg in de Bundesliga. "Tijd om te genieten was er niet echt. Ik moest meteen een corner verdedigen. Maar aan het einde van de wedstrijd kwam de trots wel en kon ik even naar de tribune kijken. Na de wedstrijd hebben we het gevierd met mijn familie."

"Maandag waren we vrij en kreeg ik opeens allerlei appjes en telefoontjes", zegt de ex-speler van FC Volendam tegen de NOS . "Dus ik terugbellen en toen bleek dat ik alsnog opgeroepen was voor Jong Oranje. Ik heb direct mijn koffer gepakt en ben naar mijn moeder gereden om te eten en te slapen. Dit is mijn eerste keer bij Jong Oranje. De meeste gasten zie ik voor het eerst. Het is natuurlijk mooi dat ik dit mag meemaken."

In augustus verloor Van de Ven een arbitragezaak die hij had aangespannen tegen FC Volendam. Een dag later verliet hij het vissersdorp alsnog voor Wolfsburg. "Op dat moment leek dat het beste om te doen. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk niet lekker, ook niet door wat er in de media over verscheen. In het begin deed Volendam lastig, dat lag bij ons dwars en daarna werd het steeds een beetje erger. Ik dacht: daar ga ik, nog een jaar Volendam."

Feyenoord, PSV of Wolfsburg?

"Uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan. Zij hebben goed geld verdiend en ik had mijn transfer." FC Volendam ontving 3,5 miljoen euro voor de verdediger. Van de Ven: "Die laatste dag was gekkenwerk. Feyenoord was rond. PSV was rond. En Wolfsburg was rond. Toen had ik opeens een keuze. Ik koos voor Wolfsburg omdat ik al zo lang contact met ze had en zij mij die hele transferperiode gesteund hebben, wat er ook gebeurde."