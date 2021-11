Negentien Amsterdamse schoolklassen in quarantaine vanwege corona

Het aantal schoolklassen dat op advies van GGD Amsterdam in quarantaine moest, is in een week tijd verviervoudigd. Alleen al op dinsdag moesten er al zes klassen naar huis vanwege coronabesmettingen.

In totaal moesten er negentien klassen naar huis , waarvan zestien bassischoolklassen, laat een woordvoerder van GGD Amsterdam weten. Op dit moment krijgt een klas van de lagere school het quarantaine-advies van de GGD bij 'uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas', of als kinderen contact hebben gehad met het positief geteste kind in de privésfeer.

De week hiervoor moesten er in totaal vier klassen in quarantaine. Afgelopen week was er dus een forse toename van vijftien klassen. De GGD laat weten dat ze niet zomaar een quarantaine-advies geven aan een klas: "We gaan altijd in gesprek met scholen op zoek naar een goede oplossing. Dit advies geven we pas als er echt geen andere oplossingen mogelijk zijn."

De toename van de quarantaines zijn in lijn met de oplopende besmettingen in het hele land. Gisteren testten er 11.352 mensen positief op het coronavirus. In vergelijking: op 1 november waren dit er nog 7692.