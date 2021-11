De Peiling: winkeliers moeten zelf bepalen of ze naar een coronapas vragen

De coronapas wordt nog niet ingezet in winkels, maar het demissionaire kabinet wil dat mogelijk wel de realiteit gaan maken. Momenteel heb je een QR-code nodig als je naar de sportschool, horeca of dierentuin gaat, maar daar komen niet-essentiële winkels, zoals een kledingwinkel of tuincentrum, misschien wel bij.

Het kabinet liet vorige week tijdens de persconferentie weten te werken aan scherpere coronamaatregelen, waaronder controle van de coronapas op het werk of aan de deur van ‘niet essentiële’ winkels. Dat zou betekenen dat duizenden winkels die onder meer mode, meubels of elektronica verkopen, moeten controleren of hun klanten én personeel een geldige QR-code hebben.

Winkeliers vinden de controle onuitvoerbaar

Volgens branchevereniging INretail, vindt ruim tachtig procent van de ondervraagde winkeliers zo'n coronapas onacceptabel. Twee op de drie winkelondernemers vinden de controle van QR-codes onuitvoerbaar en groot deel vreest voor allerlei taferelen bij de winkeldeur. “Ondernemers willen niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terechtkomen die bij winkels worden uitgevochten,” aldus INretail.

Of de maatregel wordt ingevoerd, horen we komende vrijdag tijdens een persconferentie van het demissionaire kabinet. Het kabinet zou controles in winkels lokaal mogelijk willen maken, waarbij burgemeesters in steden met snel stijgende aantallen coronagevallen, de afweging zouden moeten maken.

Vorig jaar moesten niet-essentiële winkels weken de deuren sluiten tijdens de lockdown.