Fractie ÉÉNHoorn wil veiligheidsmaatregelen Julianapark herzien

Een frequente bezoeker van het Julianapark in Hoorn heeft in een brief aan de burgemeester een lijst met voorstellen voorgelegd, ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid van het park. Vorig jaar werd het park tijdelijk voorzien van cameratoezicht, om vandalisme tegen te gaan.

Julianapark in Hoorn - Google Maps

Eind oktober schreef burgemeester Jan Nieuwenburg aan de gemeenteraad dat er komend voorjaar weer extra boa's en cameratoezicht naar het park worden gehaald, als de overlast naar verwachting weer toeneemt. Brief Ger Dallinga, frequente bezoeker van het park en schrijver van de brief aan de burgemeester, denkt dat andere maatregelen ook effectief kunnen zijn, het maakt cameratoezicht op termijn misschien zelfs overbodig. Hij verwijst naar de grote borden met regels, verspreid door het park. "Men ziet de borden niet eens." De borden met veel tekst en informatie zijn volgens Dallinga 'goed bedoeld, maar niet effectief genoeg'. Waar de gemeente zich volgens Dallinga lijkt te focussen op overlast van hangjeugd, veroorzaken ook volwassenen onveilige situaties door met hun fietsen en scooters het park in te rijden. "Zet van mijn part een hek bij de ingangen als dat helpt." Dat blijkt echter geen optie, omdat het park ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk moet zijn en blijven. Andere maatregelen Dallinga vindt aansluiting bij de lokale partij ÉÉNHoorn. Cameratoezicht is volgens de fractie een sluitstuk van tal van andere maatregelen, die nu worden overgeslagen. “Ik ben niet tegen cameratoezicht, laat ik dat vooropstellen, maar ze moeten uitzoeken of er ook andere maatregelen getroffen kunnen worden”, geeft commissielid Peter Peerdeman aan. Zo noemt Peerdeman het vervangen van de borden, die hij ook veel te onduidelijk vindt. "Wie stopt er nou om zo’n hele lap tekst te lezen. Zet er gewoon een ‘verboden voor fietsers’-bord neer." Het plaatsen van meer fietsenstallingen ziet Peerdeman ook als een eventuele oplossing voor de overlast van fietsers en scooters in het park. "Als die er onvoldoende zijn, neemt iedereen zijn fiets mee het park in. Dat kan anders." Park finetunen De fractie vindt overigens dat de inrichting van het gehele park wel eens herzien mag worden. “Wat is de doelgroep van het park, is de vraag die gesteld moet worden”, vindt Peerdeman. “Ga het gesprek aan met de gebruikers en bezoekers van het park en bekijk waar ze het park voor wil gebruiken. Het mag wat meer gefinetuned worden", besluit hij. De fractie stelt voor om met een werkgroep te bekijken hoe ze het park toegankelijk en veilig kunnen maken, in ieder geval met andere of aanvullende maatregelen dan cameratoezicht. In zo'n werkgroep mogen zowel gebruikers en bezoekers van het park als ambtenaren en raadsleden zitting nemen.