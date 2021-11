Amstelveen schaft eigen boot aan voor meer en flexibele handhaving op de Amstel

De gemeente Amstelveen heeft een eigen handhavingsboot aangeschaft. Omdat de overlast van schippers die te hard varen of te luide muziek spelen enorm is toegenomen, werd er de afgelopen twee jaar al gecontroleerd met een gehuurde boot.

Volgens de gemeente is het handhavingsteam veel flexibeler bij de inzet van de boot en kunnen zij sneller reageren op signalen van overlast.

“Als je weet hoeveel overlast omwonenden van de Amstel ervaren en hoeveel klachten wij binnenkrijgen op mooie dagen, dan is een eigen handhavingsboot geen overbodige luxe”, zegt wethouder Herbert Raat van handhaving.

“We zijn blij dat we het handhavingsteam hiermee kunnen versterken en hopen dat door onze aanwezigheid op het water de overlast afneemt.”

Volume open bij de grens

Op de Amstel is er met name sprake van geluidsoverlast of te hard varen. Schippers uit Amsterdam denken vaak dat zij bij de gemeentegrens het volume omhoog mogen draaien, maar ook in Amstelveen gelden regels.

Dit jaar zijn op de grens met Amstelveen op twee locaties langs de Amstel waarschuwingsborden geplaatst, met de belangrijkste regels die gelden op het water. Voor de handhavingsboot, trailer en overige bijbehorende apparatuur is €35.000 vrijgemaakt.