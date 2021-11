Sjonny W. volgens gerechtshof wél verantwoordelijk voor dood van drie vrouwen, onder wie Oosterbeek

In augustus 2019 werd de Amsterdammer vrijgesproken voor de verdwijning van Roossien en Oosterbeek. Op die uitspraak werd door de familie van Oosterbeek toen met ongeloof gereageerd. W. werd alleen veroordeeld voor het doden van Mirela Mos en het wegmaken van haar lichaam. Hiervoor kreeg hij een celstraf van 14,5 jaar.

Het OM ging vervolgens in hoger beroep. Er werd extra DNA-materiaal gevonden dat volgens het OM bevestigde dat W. wel degelijk betrokken was bij de dood van Roossien en Oosterbeek.

Vanochtend achtte het gerechtshof wél bewezen dat Sjonny W. alle drie de vrouwen om het leven heeft gebracht. De aanwezige familieleden reageerden emotioneel op de uitspraak. Sjonny W. was ook bij de uitspraak aanwezig, maar "staarde bewegingloos voor zich uit", aldus de verslaggever ter plaatse.

Van Sabrina Oosterbeek ontbreekt nog altijd ieder spoor. Ze verdween in 2017 en meerdere zoekacties werden op touw gezet. In de zomer van 2020 werd bijvoorbeeld opnieuw gezocht met speurhonden in een plas in Zuidoost na aanwijzingen van een nieuwe getuige in de strafzaak tegen Sjonny W.. Ook deze zoekactie leverde niets op.

