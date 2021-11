'Wielrenner Niki Terpstra verlengt contract bij nieuwe ploeg Peter Sagan'

De professionele wielercarrière van Niki Terpstra (37) gaat in ieder geval nog een seizoen door. De inwoner van Bergen heeft zijn contract bij TotalEnergies met een jaar verlengd, meldt WielerFlits . Hij rijdt sinds 2018 voor de Franse ploeg.

In het vierde seizoen bij TotalEnergies, voorheen Total Direct Energie, krijgt de Noord-Hollander komend seizoen gezelschap van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Ook broertjes Maciej en Juraj Bodnar en Daniel Oss komen over van dezelfde ploeg.

Afgelopen wielerjaar was weinig succesvol voor Terpstra. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in de vierde etappe van de Ronde van Noorwegen.