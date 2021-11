De 100 koeien van natuurboer Heiko staan nooit 'op stal', want die hebben ze niet

Heiko Feenstra wil al zijn leven lang boer worden en dat is gelukt.

Op Texel heeft hij zijn droom waargemaakt en bestiert hij een kudde van 100 koeien die het rijk alleen hebben op 1.500 hectare natuurgebied. Het zijn wellicht de meest benijde koeien van Nederland, want ze hebben een zee aan ruimte en kunnen iedere dag op een ander stukje land grazen.

Vrij tot aan de slacht

De dieren gaan ook nooit 'op stal', want die heeft Heiko niet. Een boerderij ook niet. Kalfjes worden in de natuur geboren en krijgen de melk van hun moeder. Nee, dit keer gaat de 'witte motor' niet in een melkpak. Het leven op Texel is voor de speciale Angus-runderen rooskleurig en heerlijk. Totdat ze groot genoeg zijn… dan gaan ze naar de slacht. Zo liggen hun biefstukken en entrecôtes uiteindelijk op de borden van een Texels restaurant.

Zo gaat dat met sprookjes. Ze bestaan niet. Althans, voor de koeien, want voor Heiko is dit het leven waar hij van gedroomd heeft. Knuffelen met prachtkoeien en banjeren door de natuur. Voor hem geen duf kantoor en turen naar een scherm. Een paar jaar geleden is hij in het diepe gesprongen met zijn eigen bedrijf.

Hij pacht natuurgrond van Staatsbosbeheer en zijn koeien zorgen ervoor dat het begraasd wordt. Iedere dag gaat Heiko kijken hoe het met de dieren is, want ondanks dat ze eindigen bij de slager, behandelt hij ze als zijn kinderen.

Boterham

Rijk wordt de natuurboer niet. Hij komt nu net uit de kosten en heeft er een baan bij om te kunnen leven. Maar ooit hoopt hij dat het genoeg oplevert om er een boterham van te kunnen eten. Om dat mogelijk te maken moet het vlees niet alleen in het restaurant maar ook bij consumenten thuis op tafel komen.