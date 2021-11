Drie generatie zuurkoolmakers, een drone op waterstof en vrijenatuurkoeien in Pak An Doen (50)

Isabella is in Zuid-Scharwoude, waar al sinds 1890 drie generaties lang zuurkool wordt gemaakt in een familiebedrijf. Marc is op Texel bij Heiko Feenstra, die zorgt voor 100 koeien die vrij rondlopen op een terrein van maar liefst 1500 hectare. En verder bekijkt Marc hoe het staat met het testen van een drone die uren in de lucht kan blijven dankzij waterstof.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

Tips? Stuur een mail naar [email protected]