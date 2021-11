Jonge Alkmaarse 's nachts aangereden, achtervolgd en mishandeld in de Rekerhout

Een jonge Alkmaarse is op de fiets in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag in de Rekerhout mishandeld door een man. Hij reed de fietser eerst aan, zette vervolgens de achtervolging in en sloeg haar uiteindelijk op haar hoofd.

De vrouw fietst rond 1.30 uur over het fietspad achter het Jan Arentsz, als er uit het niets een auto achter haar aankomt. Nadat ze iets verderop het tunneltje van het Heukelspad is gepasseerd, rijdt de automobilist haar aan en stapt uit. Hij pakt haar armen vast en geeft haar een klap op haar hoofd.

Naar huis gerend

Als ze begint te gillen, laat de man haar los. Ze zet het op een lopen, en rent richting haar huis, waar ze op dat moment al in de buurt was. Haar fiets laat ze achter in het park.

Omdat de politie vooralsnog geen verdachte op het spoor is, doet ze een beroep op eventuele getuigen. Het gaat om een jonge man, die in een kleine, lichtgekleurde auto reed. Hij droeg zwarte kleding, waaronder een petje en een capuchon.

Serie-aanrander

Eind vorig jaar was Alkmaar in de ban van een serie-aanrander, die vanaf een fiets onder andere in de Rekerhout tientallen vrouwen op hun billen sloeg of erin kneep. In een van die gevallen, vluchtte de man richting het Jan Arentsz.

In de hoop de dader op heterdaad te kunnen betrappen, besloot de politie in en rond het park extra te surveilleren. Dat leverde niets op, maar in mei van dit jaar werd een 16-jarige jongen opgepakt die aan het signalement voldeed. Dat gebeurde kort nadat er op de Helderseweg een vrouw was betast en de verdachte door een camera in de binnenstad was vastgelegd.