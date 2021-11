Mantelzorgers in het zonnetje gezet: "Dit bloemetje is verdiend"

Een aantal mantelzorgers die al jarenlang hun mannetje staan voor een naaste is verrast met een bloemetje. Het gebeurde in de aanloop naar de Dag van de Mantelzorg, die is vandaag. De geste werd door de uitverkoren mantelzorgers zeer gewaardeerd.

In het hele land worden vandaag allerlei activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te bedanken voor de zorg die zij verlenen aan een partner, kind, ouder(s), broer of zus of iemand anders uit hun netwerk. Het is een blijk van waardering omdat het werk van mantelzorgers niet als vanzelfsprekend moet worden gezien.

Mantelzorgen is voor velen een mooie ervaring, maar het kan soms ook zwaar zijn. Om overbelasting te voorkomen, kunnen verscheidene organisaties ondersteuning bieden voor de mantelzorgers.

Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning en raad en daad voor zorgers. Ze werken samen met vele partijen. Bij het Centrum kan je terecht met alle vragen van en over mantelzorg.