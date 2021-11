Grote weerstand tegen hoogbouw: "Straks kijken ze zo mijn tuin in"

Aan de rand van de Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost komen twee nieuwe gebouwen te staan, tot grote ergernis van de buurtbewoners. Er is vooral veel weerstand tegen de plannen voor de hoogbouw aan de Schipholweg. Omwonenden zijn bang voor meer schaduw en voor hun privacy.

De nieuwbouwplannen van de gemeente in het gebied moeten de woningnood in de stad verminderen. In totaal komen er 243 woningen aan de Schipholweg en de J. J. Hamelinkstraat. Dit zijn zowel sociale huurwoningen als huizen in de vrije sector. "Dus er komen meer dan 160 woningen in de betaalbare sector bij in Haarlem", zegt projectontwikkelaar Maaike Uttien die aan de realisatie van de plannen meewerkt.

Weerstand

Lia Geurts van Bewonersplatform Slachthuisbuurt woont in een straat achter het nieuwbouwproject en is niet blij met de plannen van de gemeente. Samen met haar buurvrouw Rita Leeflang heeft ze namens de bewoners al meerdere zienswijzen ingediend. "En daar reageert de gemeente of niet of schandalig op", zegt ze. "Ze doen alsof we bij het project betrokken worden, maar in feite zijn de beslissingen allang genomen."

Buurtbewoners maken zich vooral zorgen over het hoge gebouw. "Dat wordt wel tegen de tachtig meter hoog", zegt Geurts. "Dat past helemaal niet in deze buurt, het verschil is te groot. Bovendien krijgen we dan veel overlast. Onze privacy is weg want ze kijken straks allemaal onze tuin in. En het zorgt voor veel meer schaduw. Het wordt veel te dicht op de bestaande huizen gebouwd."

