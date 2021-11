Basisschool sluit deuren vanwege coronauitbraak: 'een wijs besluit'

Basisschool Et Buut in Zaanstad heeft de deuren moeten sluiten vanwege een forse coronauitbraak onder zowel leerlingen als leerkrachten. "Ingrijpend om een hele school dicht te doen, maar het is een verstandig besluit", benadrukt scholenorganisatie Zaan Primair. Het probleem is groot: meerdere scholen in de provincie sturen groepen naar huis.

Morgen zijn de leerlingen van Et Buut vrij in verband met een ingeplande studiedag. Maandag gaat de school weer open, maar tot die tijd krijgen de kinderen online les. In totaal heeft scholengemeenschap Zaan Primair, van de 26 scholen, 20 klassen naar huis gestuurd.

Sinds de zomervakantie is het virus op Et Buut in Zaanstad nooit helemaal weggeweest. "Bij drie of meer besmettingen in de klas, wordt de groep naar huis gestuurd", vertelt Brigit Schumacher, voorzitter college van bestuur van koepelorganisatie Zaan Primair.

"Als ik de cijfers zo zie, denk ik dat we tot kerst in de ellende zitten"

Ook Rien Spies van koepelorganisatie Agora geeft aan dat het tekort een groot probleem is."Het begint nijpend te worden. Op één school zijn zeven medewerkers besmet. Als ik de cijfers zo zie, denk ik dat we tot kerst in de ellende zitten."

Het bestuur van Agora heeft op 4 van de 24 basisscholen groepen naar huis gestuurd. "Gisterochtend was het nog één school, later in de middag kwamen daar drie bij", vertelt bestuurslid Rien Spies. "Dit is wel verschrikkelijk, het gaat hard."

In de Noordkop worden nog geen klassen naar huis gestuurd. Bestuurder van Stichting Meerwerf Basisscholen, Nils van Heijst, ziet nog niet dat het aantal besmettingen daar enorm oploopt. "Het is natuurlijk wel een zorg voor ons, ook wij horen de signalen."

'Kan morgen anders zijn'

In 't Gooi worden af en toe groepen naar huis gestuurd. "We hebben het de afgelopen weken een paar keer gehad, maar het is gelukkig nog niet zo dat het aan de orde van de dag is”, zegt schoolbestuurder Roel Hoogendoorn. "Maar wat vandaag niet is, kan morgen anders zijn. Dat beseffen we ook wel. We zijn op scholen een afspiegeling van de maatschappij en ook de toename van het aantal besmettingen gaat ons niet voorbij."

Wel stelt de schoolbestuurder dat de scholen minder gevolgen merken van het uitvallen van een leerkracht of het wegsturen van een klas. "We kunnen, anders dan tijdens eerdere coronagolven, veel sneller schakelen naar thuisonderwijs. Dat heeft veel minder impact nu en dat is echt een groot verschil met voorheen."

Voorzorgsmaatregelen

Dat herkent ook scholenorganisatie Opspoor uit Waterland. Woordvoerder Noor van Doesburg: "We kunnen goed omschakelen. Dat zijn we gewend." Het heeft volgens Van Doesburg niet de voorkeur. Om dit te voorkomen heeft Opspoor weer voorzorgsmaatregelen ingesteld. Zo zijn de mondkapjes in de school voor leerkrachten, bezoekers en ouders/verzorgers weer verplicht en moet iedereen zich aan de anderhalvemeterregel houden.