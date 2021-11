Naarder scouting krabbelt op na brand: twee boten en acties voor nieuw clubhuis

Om de club erbovenop te helpen werd al snel een donatieactie gestart, waar veel Naarders en andere betrokkenen gul aan bijdroegen. Daardoor was het scoutingseizoen toch niet verloren. "Door een grote crowdfundingsactie en sponsoren hebben we de kinderen gelukkig alweer allemaal dit jaar kunnen laten varen en op het jaarlijkse kamp kunnen laten gaan", laat Scouting Olav weten.

Het clubhuis van de Naarder scouts werd afgelopen februari - door een nog altijd onbekende oorzaak - geheel verwoest door een grote brand. De club had niks meer, want naast het onderkomen werden ook enkele boten verwoest.

Twee boten en een clubhuis

De inzamelingsactie zorgde er ook voor dat er geld was voor twee nieuwe scoutingboten, die nu gebouwd worden.

De scouts pakken meteen door met het bouwen van een nieuw clubhuis. Het bouwen doen de scouts zelf, maar daar is wel geld voor nodig. Dat geld wordt verzameld door de komende maanden meerdere acties te houden. De komende weken worden er sinterklaaspoppen, kerstbomen en flessen champagne verkocht om geld op te halen.

Er moet dus nog het nodige gebeuren om er helemaal bovenop te komen, maar de scouts kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen tijd. "We hebben de afgelopen periode veel steun gehad van bekenden, maar ook van veel onbekende mensen die ons een warm hart toedragen. Dat heeft voor ons veel betekend en mede daardoor zien we de toekomst zonnig in."