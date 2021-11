Bedrijfsbus Wormerveerse ondernemer voor derde keer dit jaar doelwit criminelen

Voor de derde keer in zeven maanden is de Wormerveerse onderaannemer Udo de Kroon gedupeerd door criminelen. Nadat in augustus zijn bedrijfsbus werd gestolen, is afgelopen weekend weer een poging gedaan de bus of de inhoud te stelen. "Deze bus heb ik net twee maanden en nu is het weer raak!"

"We zouden weggaan voor een familieuitje", vertelt De Kroon, gespecialiseerd in funderingsherstel. "Mijn privéauto stond tegen de bus aan geparkeerd zodat inbrekers mijn bus niet inkonden. Mijn zoontje zag dat het achterraam was opengebroken."

Dit keer bleef het bij een gesneuveld raam en een kapotte deur, maar het maakt de boosheid van de ondernemer er niet minder om. "Kijk, je zit met een schadepost. Een groot deel daarvan is voor de verzekering, maar er blijft altijd een eigen risico. Daarnaast: je hebt twee dagen geen werk, want de bus moet naar het schadeherstelbedrijf. Twee dagen geen werk, twee dagen geen inkomen. Dat is een dure grap."

Zouden de daders dat beseffen denkt hij? "Nee, dat denk ik niet. En dat doet ze waarschijnlijk ook niets. Ze zien dit gewoon als een vorm van inkomen."

Vaker inbraken en diefstallen

Eerder schreef NH Nieuws al over de vele inbraken in bestelbusjes in Wormerveer. In april sloegen dieven toe bij liefst negen bestelbussen. Helaas was het geen incident: volgens cijfers van de politie is er in september 18 keer aangifte gedaan van diefstal uit, vanuit of van (motor)voertuigen.

De Kroon heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie, samen met goede camerabeelden van de dader. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag om 3.15 uur op de Anemoonstraat in Wormerveer. Mensen die meer weten over de braakpoging wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.