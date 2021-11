Coronabesmettingen in regio blijven oplopen, meer dan duizend positief getest

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de afgelopen week 1.338 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn 687 meer besmettingen dan vorige week. In het ziekenhuis zijn 6 positief geteste personen opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de gemeente Oostzaan zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 523,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 51 personen positief zijn getest op COVID-19. Dit zijn 20 besmettingen meer dan vorige week.

Ook in Zaanstad kleurt de kaart donkerder, daar zijn 394 mensen besmet met het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat 251,3 personen. Dat zijn er 91 meer dan vorige week. In de regio zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van COVID.

Besmettingen in verzorgings- en verpleeghuizen

De GGD laat weten dat de grote toename in de groep 60- tot 74-jarigen is te verklaren door clusters van besmettingen in verzorgings- en verpleeghuizen. "Gelukkig resulteert dit in een milder ziektebeeld vergeleken bij de voorgaande coronagolven en heeft het niet tot overlijden geleid."

Maar niet alleen ouderen, ook kinderen raken besmet. Door de grote hoeveelheid besmettingen is een basisschool in Zaandam gesloten en geven de leerkrachten weer les op afstand.



Om de beschermingsgraad tegen het virus te verhogen, worden vanaf 6 december mensen van 60 jaar en ouder met een derde vaccin geprikt.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: