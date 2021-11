Hoornse horeca wacht op duidelijkheid regels winterterrassen: "Winter is coming"

Hoornse horecaondernemers snakken naar duidelijkheid over de regels rondom de winterterrassen. Eind oktober besloot de Hoornse gemeenteraad dat deze komende winter toch worden toegestaan, waar ze eigenlijk per 1 november moesten verdwijnen. De exacte eisen volgen nog, maar laten vooralsnog op zich wachten. Tot frustratie van veel ondernemers.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Vorige maand ontstond er onvrede onder horecaondernemers, nadat drie boa’s een bezoek brachten aan restaurant The Bamboo Room aan de Kerkstraat. Eigenaar Lilian van Vliet kreeg te horen dat de winterterrassen weg moesten en startte daarom een petitie, welke in korte tijd 450 keer werd ondertekend. De Hoornse raad nam kort daarna een motie aan, waarbij werd besloten dat de afschermde terrassen tóch worden toegestaan. Wel alleen voor ondernemers met een terrasvergunning die het hele jaar geldig is. Volgens de gemeente heeft The Bamboo Room die niet, waardoor zij komende winter überhaupt geen terras zouden mogen stallen. Van Vliet spreekt dat tegen: "Ik betaal precariobelasting voor een heel jaar. Sterker nog: enkele jaren geleden is me verteld dat het zelfs geen optie is om voor een vergunning te betalen voor bijvoorbeeld maar een halfjaar." Onduidelijk Intussen heeft de gemeente ook aangeklopt bij andere ondernemers, die een soortgelijke winterterrasopstelling hebben, vertelt Christaan Mulder van het Huis Verloren. Hij heeft kortgeleden nog een aantal zeilen gekocht voor zijn eigen winterterrasopstelling. "Na dat gedoe bij The Bamboo Room zijn ze gaan kijken waar nog meer van zulke zeilen hangen en zijn ze ook bij mij uitgekomen. Belachelijk, ze staan op mijn eigen grond."

Quote "Er moet een keer duidelijkheid komen" Jort Poeze, eigenaar eetcafé de Klinker

De gemeente is bezig met het vormgeven van de exacte eisen waar de winterterrassen aan moeten voldoen, zoals brandveiligheid. Tot die tijd mogen ondernemers, mét permanente vergunning, alleen een normaal terras stallen. Mulder heeft behoefte aan duidelijkheid en veel collega’s delen die frustratie, nu de winter dichterbij komt. Jort Poeze, eigenaar van de Klinker in Hoorn: "Er moet een keer duidelijkheid komen. Winter is coming." Gesprek Lilian van Vliet heeft verantwoordelijk wethouder Arthur Helling uitgenodigd bij The Bamboo Room, om in gesprek te gaan over de winterterrassen. Helling gaat in op de uitnodiging en laat via een woordvoerder weten 'op korte termijn, maar binnen twee weken langs te komen.'