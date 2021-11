Corona: forse toename aantal besmettingen, vooral in Heemskerk

Het aantal coronabesmettingen blijft ook in de IJmond toenemen. In de afgelopen twee weken testten 877 mensen er positief. Dat waren er in dezelfde periode ervoor nog 459. Vooral in Heemskerk is de groei groot: het aantal vastgestelde besmettingen verdriedubbelde bijna, van 106 naar 288.

Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, rekent de GGD dat getal om naar het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners. Dat getal is in Heemskerk nu met 734,9 relatief het hoogste van alle IJmondgemeenten.

Dat getal ligt lager in de andere plaatsen. In Velsen zijn er 495,5 besmettingen per honderdduizend inwoners. Dat komt in de praktijk neer op 340 personen.

In Uitgeest staat de teller op 63 positief geteste inwoners. Omgerekend naar het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners doet de gemeente weinig voor Velsen onder: dat getal is 462,1.

Niemand overleed

In Beverwijk was dat getal 444,3. Dat betekent dat de PCR-test er bij 186 mensen uitwees dat zij besmet waren met het coronavirus.

Niemand overleed aan het virus, wel moesten vier mensen worden opgenomen in het ziekenhuis.