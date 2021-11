Half jaar cel voor Hilversummer (19) die aanzette tot geweld tegen joden en moslims

Een jonge Hilversummer (19) die op social media verschillende haatzaaiende, discriminerende en gewelddadige berichten heeft geplaatst en heeft aangezet tot geweld tegen joden, moslims en mensen met een andere huidskleur, is veroordeeld tot een half jaar cel. Verreweg het grootste deel van de celstraf is voorwaardelijk, ook heeft hij een taakstraf van 120 uur gekregen.

De verdachte plaatste op social media teksten als 'zwarten zijn apen', 'vermoord en dood joden' en 'moslims zullen worden verbrand'. Daarnaast nam hij deel aan chatgroepen, waar hij ook zijn rechts-extremistische denkbeelden zou hebben uitgesproken.

De Hilversummer werd opgepakt toen de politie hem op het spoor kwam na een tip van de AIVD over de haatdragende berichten van de man. Na de arrestatie van de Hilversummer vond de politie in zijn huis ook meerdere wapens, zoals messen en pistolen en een aantal extreemrechtse symbolen.

De Hilversummer bekende twee weken geleden voor de rechter de teksten en enkele filmpjes te hebben geplaatst. De wapens die hij had waren van zijn opa. Die zou gezegd hebben dat hij ze niet mee de straat op mocht nemen en aan niemand mocht laten zien. Opa was dan wellicht de eigenaar van de wapens, de Hilversummers had ze op zijn kamer en kon er over beschikken. Dat maakt hem volgens de rechtbank ook schuldig aan wapenbezit.

Straf

De rechtbank acht bewezen dat de Hilversummer zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen mensen vanwege hun ras of godsdienst. De rechter noemt de 'kwetsende, discriminerende en gewelddadige uitlatingen' onacceptabel. "De Nederlandse samenleving is divers en voor haatzaaien en het oproepen tot geweld is geen plaats", aldus de rechtbank.

De Hilversummer wordt dus veroordeeld voor een half jaar cel. Het grootste deel daarvan is voorwaardelijk, de rest heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Dat bekent dat hij nu op vrije voeten komt. Wel krijgt hij een werkstraf opgelegd en moet hij zich laten behandelen. Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de Hilversummer verschillende stoornissen heeft, waardoor het haatzaaien en het oproepen tot geweld niet helemaal aan hem toegerekend kunnen worden.