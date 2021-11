Dorper ondernemer moet voor rechter komen vanwege geweld tegen politie

De eigenaar van een telefoonwinkel in winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp die het eind januari aan de stok kreeg met de politie, moet zich hiervoor verantwoorden tegenover de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten hem te vervolgen.

Waar de winkelier verwachtte dat de politie hem zou helpen zijn winkel te beschermen, was het haar vooral te doen om de vrouw van de man. Zij zwaaide namelijk rond met een hamer en een deegroller. 'Een dergelijke situatie kan escaleren en daarmee gevaarlijk zijn', aldus het OM. 'Op basis van de context die avond is tevens sprake van strafbaar wapenbezit.'

#DenHelder : Relschoppers proberen iets bij supermarkt Vomar in #Julianadorp , Politie grijpt in! #avondklokrellen pic.twitter.com/N41k1B7fI6

De vrouw is gevraagd de spullen neer te leggen, zodat de politie deze in beslag kon nemen. Dat deed ze, maar haar man weigerde ze af te geven. "Daarop ontstaat commotie, die door de politieagenten als dreigend en grimmig is omschreven." De winkelier weigert mee te werken en haalt op een gegeven moment met de hamer uit naar de agenten. De een kan die ontwijken, de andere agent wordt op zijn voorhoofd geraakt met de hamer.

Gisterenavond heeft er een incident plaatsgevonden waarbij een van onze politiemensen letsel heeft opgelopen. Ik begrijp dat emoties soms hoog oplopen. Waar ik geen begrip voor heb is dat aanwijzingen van politie genegeerd worden. Geweld tegen onze politie of is onaanvaardbaar.

Zowel de man en zijn dochter als de agenten deden aangifte tegen elkaar. Alle zaken zijn geseponeerd, met uitzondering van die tegen de man. Hoewel het OM vindt dat de eerste agent had moeten waarschuwen en het handelen van de andere agent deels disproportioneel is, vindt ze niet dat ze moeten worden vervolgd. 'De opzet ontbrak: het handelen van de tweede agent was gericht op de aanhouding en inbeslagname, niet op het toebrengen van pijn of letsel (een juridische voorwaarde om van mishandeling te kunnen spreken).'

'Bewust en met kracht'

De man is daarentegen wel een grens overgegaan, vindt het OM: "Op basis van de onderzoeksbevindingen is het OM van oordeel dat de winkelier bewust en met kracht met de hamer in de richting van het hoofd van de politieagenten heeft uitgehaald, waarbij één van de agenten op zijn voorhoofd is geraakt. Het OM vindt dit een poging tot zware mishandeling."

Wanneer de zaak wordt behandeld voor de rechter is nog niet bekend.