Zorgen over toenemend aantal besmettingen: coronatestlocatie uitgebreid met container

De coronatestlocatie bij het Kennemer Sportcentrum in Haarlem-Noord is uitgebreid met een container om op die manier meer mensen te kunnen testen. Hierdoor kunnen per dag 150 extra mensen zich laten testen op corona. De GGD Kennemerland heeft de capaciteit uitgebreid vanwege meer besmettingen en een ‘hoger gevoel van urgentie’.