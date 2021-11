Hier kun je in de Noordkop komend weekend Sinterklaas het land binnen zien komen

Komende zaterdag komt Sinterklaas met de stoomboot weer aan in Nederland, maar op welke locatie blijft geheim. Ook regionaal kunnen kinderen de goedheiligman verwelkomen. Even op een rijtje waar en wanneer je dan moet zijn.

Den Helder

Waar vorig jaar helemaal geen intocht kon plaatsvinden, ook niet digitaal, komt de Sint nu wél (weliswaar in een klein comité) aan in de marinestad. Hij arriveert komende zaterdag om 11.00 uur in een eenpersoonskoets in de stad. Burgemeester Jan de Boer heet hem welkom. Vervolgens maakt hij een optocht door de binnenstad. De Sint zal worden begeleid door de Knorhanen en de Pietendansgroep van Rik Niks. Kinderen mogen meelopen in de stoet, wel wordt gevraagd of ze zich vooraf willen aanmelden via [email protected].

Na de rondtoer - dit jaar is het niet een intocht maar een optocht - wandelt hij met zijn pieten door de winkelstraten en de weekmarkt om alle verlanglijstjes en cadeautjes in ontvangst te nemen. Uiteraard zullen de kleine kinderen worden verblijd met snoep.

Hollands Kroon

Ook in Den Oever komt de Sint al komende zaterdag aan, en ook daar komt hij niet per schip. Hij arriveert om 10.00 uur op zijn paard. Met optochten door Den Oever, Oosterland, Hippolytushoef en Westerland kunnen alle kinderen een glimp opvangen van Sinterklaas en zijn pieten.

Na de optocht door de straten van Den Oever zal Sinterklaas doorlopen naar Oosterland waar de kinderen worden begroet. Het programma duurt in de straten van Oosterland tot ongeveer 11.30 uur. 's Middags om 13.30 uur arriveert het gezelschap in Hippolytushoef. De Sint is hier tot 15.00 uur te vinden. Tot slot volgt om 15.30 uur een samenkomst in Westerland. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de intocht.

Schagen

In Schagen is de intocht een week later: op zaterdag 20 november komt Sinterklaas met zijn pieten tussen 12.00 en 13.00 uur aan in de gemeente. De exacte locatie is nog niet bekend. Hij wordt verwacht in het centrum van Schagen. De Sint gaat in een koets een toer maken door de stad. Mogelijk gaat Sinterklaas ook nog een stukje door Schagen wandelen. Winkelcentrum Makado slaat hij dit keer vanwege de mondkapjesplicht over.

Vorig jaar bracht de Sint enkel, in het geheim, een bliksembezoek aan burgemeester Marjan van Kampen. Daarvoor moest hij wel worden getest op het coronavirus, hij kwam immers uit een risicoland en moest daarvoor zijn (toen) tijdelijke onderkomen in Paleis Soestdijk uit.

Texel

Als enige gemeente in de Noordkop zet Sinterklaas op Texel wel voet aan wal vanaf zijn schip. Hij komt ook komende zaterdag al aan, om 12.30 uur arriveert hij in de haven van Oudeschild.

Bezoekers worden verzocht niet op een kluitje te staan en zich zoveel mogelijk te verspreiden over de haven en langs de dijk. De pieten zien er dit jaar anders uit: van volledig zwart en groenzwart (zoals in 2020) gaan de pieten naar roetveeg waarbij volgens de Texelse Courant rekening wordt gehouden met het feit dat Texel een relatief kleine eilandgemeenschap is.

Na de intocht op de haven wordt Sinterklaas welkom geheten in Den Burg. Deze intocht begint om 14.00 uur met een tocht door Den Burg die eindigt op de Groeneplaats. Hierna volgt een optreden van de Pietenband in het Glazen Paleis.