Meer dan 30.000 zonnepanelen leveren genoeg stroom voor 3.500 huishoudens

Het park is gelegen op bedrijventerrein Kooypunt en is onderdeel van het verduurzamingsbeleid van Port of Den Helder. Jacoba Bolderheij, CEO van Port of Den Helder, is blij dat de bouw van het zonnepark klaar is, zo vertelt ze aan mediapartner Regio Noordkop: "We zijn druk bezig met de verduurzaming van de haven en vijf jaar geleden zijn we ook aan de slag gegaan met zonne-energie en daar is dit park uitgekomen." De wethouder is trots op het park, maar ziet ook nog een aantal uitdagingen: "Wat straks belangrijk gaat worden is dat bedrijven en onze bewoners ook gaan profiteren van de energietransitie."

Bij de bouw van een zonnepark komen een aantal uitdagingen om de hoek kijken, daarom onderhoudt Vattenfall contact met betrokken partijen. Annemarie Schouten is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland en vertelt over de totstandkoming van het zonnepark bij Kooypunt. "We vinden het belangrijk om een park samen te ontwikkelen met de omgeving, dat zijn omwonenden, bedrijven, maar ook partijen als GasUnie, waterschappen en natuurorganisaties."

Bij dit project was de aanwezigheid van zeven gasleidingen in de grond een groot probleem. Deze lopen dwars door het bedrijventerrein en dus ook door het zonnepark. Boven de leidingen mag niet worden gebouwd: "Het is een ruimtelijke uitdaging, maar ook technisch kan het zonnepark invloed hebben op de leidingen. Dat hebben we samen met GasUnie uitgezocht en veilig opgelost", aldus Schouten. Ook heeft het energiebedrijf contact gehad met natuurorganisaties om de impact van het park op de natuur te minimaliseren. Doordat het gebied boven de gasleidingen is vrijgelaten, is er meer ruimte voor vogels. Daarnaast is er ook water aangelegd om het park heen ter compensatie van het bouwproject.

Waterstof

De aansluiting met het elektriciteitsnet is voor dit zonnepark nog geen probleem, maar in de toekomst dreigt het net overbelast te raken. "Capaciteit is een groot probleem in Nederland, en dat zien we ook in deze regio", vertelt Bolderheij. Er is in Den Helder nog capaciteit, maar niet onbeperkt en daar is dus een oplossing voor nodig. Waterstof is een oplossing, maar daar gaat dit zonnepark nog geen energie voor leveren. Bolderheij: "Wellicht in de verre toekomst."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: