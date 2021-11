Veiligheidsregio's over Sint Maarten: 'Wees verstandig'

Positief nieuws voor de Sint Maarten-liefhebbers. Ondanks de huidige coronasituatie mag Sint Maarten dit jaar gewoon doorgaan. Wel waarschuwen de veiligheidsregio's in de provincie om de basismaatregelen in acht te houden.

De diverse veiligheidsregio's in onze provincie achten het niet noodzakelijk om naast de basismaatregelen, zoals afstand houden, bij verkoudheid thuisblijven en regelmatig handen wassen, met extra aanscherpingen rondom het jaarlijks terugkerende evenement te komen. Wel adviseren zij uitsluitend verpakt snoep uit te delen.

"We hebben vorige week een persconferentie gehad en krijgen er vrijdag weer een. Het voert voor ons te ver om donderdag mensen ook nog te overspoelen met extra maatregelen rondom Sint Maarten", zegt de woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Volgens de woordvoerder wordt er gepaste afstand gehouden en gaan geen grote groepen langs de deuren. Ook Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek komt niet met extra adviezen.

Noord-Holland Noord benadrukt dat het wel belangrijk is om voorzichtig te zijn. Zo zeggen zij: "Blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent."

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vult aan dat het vooral belangrijk is om het gezonde verstand te gebruiken: "Loop bijvoorbeeld bij drukte even een andere straat in", zegt de woordvoerder. Ook geven zij het advies aan de snoepuitdelers om het huis goed te blijven luchten.

Respect tonen

Verschillende veiligheidsregio's, zoals die in Kennemerland, vragen daarnaast om respect te tonen voor mensen die ervoor kiezen niet aan Sint Maarten mee te doen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zegt hierover: "Respecteer elkaars keuzes."

"Vorig jaar jaar zagen we mooie, creatieve varianten waarbij mensen toch het feest vierden, maar met voldoende afstand", zegt de woordvoerder van Noord-Holland Noord. "Alleen samen zorgen we voor een veilig en gezond Sint Maarten."