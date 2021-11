GGD Amsterdam zet extra personeel in vanwege drukte bij teststraten

"Het is niet zo dat we het niet aankunnen", laat een woordvoerder van de GGD weten, "maar het is wel zo dat we meer personeel moeten inzetten."

De GGD GHOR meldde vanmorgen dat het extreem druk is bij de telefoondienst om coronatestafspraken te maken. Ook in de stad speelt dit probleem, maar de GGD Amsterdam laat weten dat mensen die een test willen laten doen ook gewoon bij de dichtstbijzijnde teststraat langs kunnen komen. "Het is drukker dan normaal, maar je komt gewoon aan de beurt."

Mensen die online een afspraak willen maken, worden soms naar een testlocatie gestuurd ver buiten hun woonplaats, maar daar hoeven ze volgens de GGD niet naar af te reizen. "Het systeem stuurt mensen naar de locatie waar de meeste plek is, maar je hoeft echt niet vanuit Amsterdam naar Nijkerk of Amersfoort."