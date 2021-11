Gemeente Amsterdam biedt sneller hulp aan mensen met betalingsachterstanden op hypotheek

De gemeente Amsterdam werkt mee aan proef waarbij mensen met betalingsachterstanden op hypotheek en gemeentelijke belastingschulden vroegtijdig hulp wordt aangeboden. Met dit experiment hopen gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsproblemen en schulden eerder in beeld te krijgen en zo (verdere) schulden te voorkomen.

De proef start in januari 2022 en is een samenwerking tussen in totaal vijftien gemeenten, Aegon en Rabobank. Ook de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn hierbij betrokken.

Gemeenten en hypotheekverstrekkers wisselen al langer gegevens uit om inwoners vroegtijdig hulp te kunnen bieden. Zodra er betalingsachterstanden worden gesignaleerd bij de huur, de energierekening, drinkwater of zorgkosten, komt hier een melding van bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Sinds 1 januari is een wet ingegaan dat gemeenten dan verplicht zijn om een hulpaanbod te doen. Bij gemeenten waar deze proef wordt gedaan, wordt de groep uitgebreid met betalingsachterstanden op hypotheken en gemeentelijke belastingen.

Volgens demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) lopen mensen vaak te lang door met financiële zorgen. "Dat kan zijn uit schaamte, maar ook omdat mensen niet weten waar ze de hulp moeten zoeken of wat er mogelijk is." Met deze aanpak neemt de gemeente het initiatief om hulp aan te bieden, zegt Wiersma. "Dat kan net het verschil betekenen als je te maken hebt met geldzorgen en geen oplossing meer ziet."