Inzamelingsactie Sinterklaas groot succes: vrachtwagen te klein voor gedoneerd speelgoed

Gaat het passen of gaat het niet passen? Dat was de grote vraag dit weekend bij Zolder023. De afgelopen vier weken zamelde de Haarlemse kringloopwinkel 100 kuub aan sinterklaascadeaus in voor gezinnen die aangewezen zijn op de voedselbank. Eén grote vrachtwagen zou al het gedoneerde speelgoed vervoeren, maar die bleek te klein.

De Sint-inzamelingsactie is een landelijke doneeractie om gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank een volle zak te bezorgen op pakjesavond. In de regio Haarlem zamelt kringloopwinkel Zolder023 de cadeaus in. Het doel was om 60 kuub aan speelgoed in te zamelen, maar dat werd dus veel meer: ruim 100 kuub.

Nog drie pallets

Op de laatste dag dat je kon inleveren, kwam er nog een flinke lading binnen. “We kregen drie pallets met nieuw speelgoed, daarbij zaten onder andere 360 voetballen en 160 Star Wars-vliegtuigen. Mooi dat er in de moeilijke coronatijd toch zulke gulle gevers zijn”, zegt Roderik Lamers van Zolder023.

Al het speelgoed werd verzameld in de voormalige bakkerij aan de Paul Krugerkade. Vorig weekend zouden de sinterklaascadeautjes al worden overgebracht getransporteerd het centrale inzamelpunt in Utrecht, om vanuit daar te worden verdeeld over Nederland. Maar de bewuste vrachtwagen bleek te klein en dus bleven er nog een paar pallets in Haarlem achter.

Succes

Het is de tweede keer dat de Haarlemse kringloopwinkel meedoet met de Sinterklaas inzamelingsactie. “We zijn echt verrast door de gulheid van de regio”, zegt Lamers. "Vorig jaar was er in heel Nederland 190 kuub speelgoed ingezameld en dit jaar is er alleen al in de regio Haarlem ruim 100 kuub gedoneerd."

Kinderen hoeven niet bang te zijn dat de overgebleven cadeaus niet door de goedheiligman en zijn knechten op hun plek komen. Deze week komt een tweede vrachtwagen de overgebleven cadeaus ophalen.