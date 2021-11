CDA wil nieuw rioolonderzoek naar drugsgebruik in Enkhuizen

Het CDA wil dat er opnieuw rioolonderzoek gedaan wordt naar het drugsgebruik in Enkhuizen. In 2015 gebeurde dat ook al eens, en toen bleek het gebruik enorm hoog te zijn. De partij wil graag weten hoe de cijfers zich verhouden tot het verleden.

In 2015 bleek al uit rioolonderzoek dat het gebruik van amfetamine (speed) in Enkhuizen relatief gezien acht keer hoger lag dan in Amsterdam en ook andere wereldsteden. Ook cocaïne bleek een populaire drug.

De schok was groot, en de gemeente kondigde aan maatregelen te willen nemen om het gebruik te verminderen. In de raadsvragen aan het college laat CDA-fractievoorzitter Jan van der Werf weten zich zorgen te maken over het gebruik in de West-Friese stad.

Drugscriminaliteit

"De extreme hoeveelheden crimineel drugsgeld in Nederland leiden tot hevige

ondermijning. Drugsgebruik en drugsbeleid hebben een monster gecreëerd dat we niet snel en zeker niet gemakkelijk zullen verslaan. Het CDA vindt dat we ons onze ogen niet mogen sluiten voor de wereld die schuilgaat achter het gebruik van een pilletje of lijntje", zo valt te lezen in de raadsvragen.

Rioolonderzoek

Volgens het CDA is het opnieuw onderzoeken van het rioolwater snel te doen. Het RIVM doet dit nu al twee keer per week, onder meer bij de rioolzuivering in Wervershoof, en gaat dat zelfs dagelijks doen. "Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven controleren periodiek het rioolwater op drugs. We vinden het belangrijk dat we ook in onze gemeente een beeld krijgen van het drugsgebruik."

Ook wil de partij meer inzicht krijgen in de hoeveelheid drugsdumpingen in Enkhuizen, en de gevolgen daarvan.

Bekijk hier de reportage die we in 2016 maakten over de drugsproblematiek in Enkhuizen maakten: 'Als je niet ouder wilt wordt dan 26, dan is dat maar zo'.