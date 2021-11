De Peiling: biedingen op koopwoningen moeten openbaar worden

Het kabinet wil het bieden op koophuizen eerlijker en transparanter maken. Kopers moeten inzicht krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen geboden wordt. Dit door middel van een ‘automatisch biedlogboek'.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) dat er te veel misstanden zijn in de makelaarswereld. Suggesties om de boel te verbeteren worden volgens haar niet breed genoeg opgepakt.

Afgelopen voorjaar gaf de minister makelaars de kans om zelf met een ‘branchebrede aanpak van misstanden’ te komen. Omdat concrete plannen tot nu toe uitblijven, neemt de minister nu het heft in eigen hand.

Ton boven de vraagprijs

Om het biedproces transparanter te maken, wil Ollongren dat makelaars de hoogte van elke bieding in een digitaal biedlogboek vastleggen. Zowel de verkoper van een huis als de aspirant-kopers moeten het logboek kunnen inzien. Zo kunnen verliezende bieders zien tegen welk bod ze het moesten afleggen.

Momenteel gaan vier op de vijf woningen binnen enkele weken boven de vraagprijs weg. Huizen worden gemiddeld bijna 20 procent duurder verkocht dan een jaar geleden. Makelaars hebben het zelf ook over excessieve biedingen van soms wel meer dan een ton boven de vraagprijs. Het logboek moet ‘een betrouwbaar instrument zijn om het biedproces te controleren’, aldus Ollongren.