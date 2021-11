GGD-testafsprakennummer overbelast: niet iedereen kan afspraak maken

Het telefoonnummer van de GGD om een testafspraak te maken is steeds vaker overbelast. Ook vanochtend krijgen bellers als ze met de GGD bellen het verzoek om het later nog eens te proberen.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland is de testbehoefte momenteel erg groot. "Het is enorm druk, maar we schalen continu op en we kunnen het aan", zegt de organisatie tegen de NOS. De vraag naar coronatests nam vorige week toe met 30 procent.

Ook online via coronatest.nl is het soms lastig om een testafspraak te maken. Zo krijgt iemand die zich in Haarlem wil laten testen de melding dat er geen locaties zijn gevonden waar een afspraak gemaakt kan worden. Ook in Amsterdam zijn de opties gering.