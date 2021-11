Politie onderzoekt mogelijke steekpartij, slachtoffer meldt zich gewond in ziekenhuis

De politie doet vanochtend onderzoek naar een mogelijke steekpartij op de kruising van de Oudeweg (N200) en de A. Hofmanweg in Haarlem. Een gewond persoon had zich vanochtend gemeld in het ziekenhuis, zegt de politie.

Hij of zij is daar behandeld aan de opgelopen verwondingen. Om uit te zoeken wat er zich precies heeft afgespeeld in Haarlem, heeft de politie een gedeelte van de weg afgezet om sporenonderzoek te doen. Een mogelijke dader is nog niet in beeld.