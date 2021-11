Vijf bewoners Volendam gered door koolmonoxidemeter

In Volendam zijn gisteravond vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht, nadat er in hun woning zeer hoge concentraties koolmonoxide was gemeten. Een koolmonoxidemeter ging af en redde daardoor hun leven, zegt de brandweer.

De hulpdiensten gingen rond 19.30 uur naar het Siriusplein, omdat een koolmonoxidemeter in een woning was afgegaan. Uit metingen bleek ook een zeer hoge concentratie van de giftige stof in de woning te hangen.

De vijf bewoners waren bij aankomst van de hulpdiensten inmiddels buiten. Ze zijn eerst door ambulancemedewerkers nagekeken en vervolgens voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht.

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat niet te zien of te ruiken is. Het kan onder meer vrijkomen door een onvolledige verbranding van gas in een cv-installatie.