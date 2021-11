Motorrijder zwaargewond door crash in Zuidoostbeemster

Een motorrijder is rond 20.35 uur vanavond ernstig gewond geraakt na het uit de bocht vliegen op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. De verwondingen waren zwaar genoeg om de persoon naar het ziekenhuis te vervoeren, aldus de politie.

Ter hoogte van de oprit naar de N244 raakte de motorfiets van de weg. De persoon werd direct door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Er is nog niks bekend over de toestand van de persoon, omdat het ongeluk pas gebeurd is. Later krijgen wij meer informatie", laat een woordvoerder van de politie weten.

Onderzoek

Het is nog onbekend of het om een man of vrouw gaat en wat de leeftijd van de bestuurder is. De politie is op dit moment nog op de locatie, de weg is afgezet. Er wordt onderzoek gedaan door de Verkeersongevallenanalyse.