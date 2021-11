Ajacieden Berghuis en Timber haken af bij Oranje, Rensch mag zich alsnog melden

Bondscoach Louis van Gaal kreeg voor het trainingskamp dat morgen begint in totaal drie afzeggingen. Berghuis bleef gisteren vanwege een blessure de hele wedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles aan de kant. Timber kwam wel in actie, maar werd na zeventig minuten vervangen door Perr Schuurs. PSV-keeper Joël Drommel haakte eveneens af. De Bussummer is ziek.

Cillessen terug

Naast Rensch heeft Van Gaal, Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Jasper Cillessen (Valencia) alsnog in zijn selectie opgenomen. De voormalig doelman van Ajax viel kort voor het EK buiten de definitieve selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer omdat hij corona had.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 13 november in Podgorica tegen Montenegro. Dinsdag 16 november staat in De Kuip Oranjes laatste groepswedstrijd voor het WK van 2022 in Qatar op het programma.