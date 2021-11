Hoofd IC Amsterdam UMC: "Geen dag meer wachten met de boosterprik"

Armand Girbes, hoofd van de Intensive Care (IC) in het Amsterdam UMC op locatie VU, vindt het besluit van minister de Jonge om pas in december te beginnen met de boosterprik met het coronavaccin onbegrijpelijk. In alle omringende landen is daarmee al begonnen. Er is geen tijd meer te verliezen, zegt Girbes: driekwart van de IC bedden voor coronapatiënten in het Amsterdam UMC is al bezet en het aantal opnames blijft stijgen.

Boosterprik - NH Nieuws

"Ik zou de regering willen oproepen: eerder vandaag dan morgen beginnen met die derde prik", zegt Armand Girbes, hoogleraar IC-geneeskunde. "De vaccins liggen klaar, dus waar wachten we op? De beste IC behandeling is het voorkomen ervan. Daarom is het belangrijk dat we de risicogroepen zo snel mogelijk die boosterprik geven. De beschermingsfactor van de covidvaccinatie neemt heel snel af. Dat is helemaal niet onverwacht maar wel aangetoond in meerdere studies en publicaties."

Quote "De beste IC behandeling is het voorkomen ervan armand girbes, hoofd IC geneeskunde Amsterdam umc

Girbes weet van collega's uit landen die heel snel zijn begonnen met de eerste vaccinaties, zoals Israël, dat een derde prik een belangrijk effect kan hebben. En die prik vindt hij ook nodig om de druk op de zorg omlaag te brengen en de gezondheidsschade voor andere patiënten te beperken. Een hartpatiënt kwam eerder tijdens de pandemie door de toestroom aan covidpatiënten ernstig in de problemen, vertelt Girbes."Die patiënt bleef maar op de wachtlijst staan en op een gegeven moment kreeg hij de consequentie van die ernstige aandoening: een hartstilstand. Hij moest toen gereanimeerd worden maar kwam daardoor in een veel slechtere situatie dan wanneer hij was geopereerd. Het is echt tijd om nu verstandige beslissingen te nemen en niet langer te wachten met die derde prik."

Quote "Door de lange wachtlijsten voor reguliere operaties ondervinden er al patiënten gezondheidsschade" armand girbes, hoofd ic geneeskunde amsterdam umc

De IC-arts vindt het ook niet meer vanzelfsprekend dat alle covidpatiënten automatisch voorgaan als dat met goede maatregelen voorkomen kan worden. Hij pleit ervoor om niet te wachten tot december, zoals minister de Jonge wil, maar direct te beginnen met een derde vaccinatie bij risicogroepen zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Girbes: "Er komen steeds meer publicaties die laten zien dat de schade die veroorzaakt wordt door het beleid, groot is. Sommigen zeggen dat die zelfs groter is dan de schade die we weten te voorkomen bij patiënten die behandeld worden voor covid." Concentreren van covidzorg Ook pleit hij voor het concentreren van covidzorg in een aantal specifieke ziekenhuizen. Daarmee kun je veel efficiëntere zorg verlenen. Zolang deze maatregelen niet genomen worden, komt de zorg wederom onder druk te staan. maar hoe moeten er bij tekorten keuzes gemaakt worden? "Je zou kunnen nadenken over een intelligent algoritme dat bepaalt, dit is een patiënt die veel voordeel krijgt van IC en andere niet. Dan moet je in geval van schaarste keuzes maken, maar als je geen keuze maakt zoals we dat nu doen is het een slechtere keuze."