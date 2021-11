Schermer derby tussen SSV en Sporting S met alles erop en eraan

In de zondag 4e klasse stond gisteren de Schermer derby op het programma. Deze burenruzie tussen SSV uit Stompetoren en Sporting S uit het naastgelegen dorp Schermerhorn is een bijzonder duel.

"De jongens komen elkaar tegen op de kermissen en in de kroegen. Dus het is altijd een beetje elkaar gek maken. Deze wedstrijd is belangrijker dan spelen tegen de koploper", aldus SSV-trainer Arnold de Block.