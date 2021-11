Terugkijken: NH Sport van 8 november

Max de Waal is de topschutter van Jong Ajax met acht treffers. We zoeken de spits uit Hoorn op bij z'n oude club Always Forward. Ook in deze uitzending een reportage over Hovocubo. De zaalvoetbalclub neemt het na het Europese succes op tegen 't Veerhuys in de Hoornse clash. En zoals altijd sluiten we af met een vers 'Bakkie Pleur'.