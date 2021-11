Bussumse Van Gogh-villa blijft behouden: gemeente geeft huis monumentenstatus

De eerste met sloop bedreigde Bussumse Van Gogh-villa wordt definitief beschermd met een monumentenstatus. Dat meldt de gemeente Gooise Meren. Sloop van de villa is daarmee definitief van de baan.

Er was een jaar geleden veel te doen over de statige villa toen bleek dat de eigenaar sloopplannen had met het pand. En dat terwijl de villa volgens historici een grote rol heeft gespeeld voor de vaderlandse geschiedenis.

De meer dan honderd jaar oude villa werd gebouwd voor en bewoond door Jo Bonger, de vrouw van Vincents broer Theo van Gogh. Na de dood van Vincent beheerde Jo de nalatenschap: ze had in de villa de nog onbekende meesterwerken van haar zwager metershoog opgestapeld liggen. Ze organiseerde tentoonstellingen waarmee ze probeerde vanuit haar huis de kunst van Vincent aan de man te brengen. Dat lukte, waarmee Vincent van Gogh uiteindelijk een van de beroemdste Nederlandse kunstenaars werd.