Volkstuinders balen van naderend vertrek: "Wij zouden de rust verstoren"

In de e-mail die ze ontvingen, voert de eigenaar van het landgoed, Beverwijker Jeroen de Wilde, 'te veel verkeersbewegingen die voor onrust zorgen' aan als grond voor de beëindiging van de overeenkomst. Ook een conflict over een gevallen tak die schade heeft veroorzaakt aan de auto van één van de volkstuinders, wordt als reden aangevoerd. De Wilde draait op voor de schade. "Daarmee is duidelijk geworden dat dit grote, voor ons onaanvaardbare financiële risico's met zich meebrengt", aldus de eigenaar van het landgoed.

Gesprek van de dag

Op Westerhout is het naderende einde van hun hobby uiteraard het gesprek van de dag tussen de volkstuinders. "Ik loop hier al een jaar of wat rond", zegt Rien van Boven. Hij vervolgt: "Het is mijn lust en mijn leven. Ik begrijp dat je, als een verbintenis afloopt, de kans loopt dat deze wordt opgezegd. Maar wat zijn de echte argumenten? Er is een stok gevonden om mee te slaan. Wij zouden de rust verstoren, maar op ditzelfde landgoed rijden dagelijks auto's naar en van het crematorium en daar hoor ik de eigenaar niet over. Nee, er spelen duidelijk andere belangen. Welke dat zijn, weet ik niet."

De Wilde was niet bereikbaar voor een toelichting.