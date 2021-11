Behang als wandkunst: Jury maakt genomineerden ontwerpwedstrijd bekend

De teerling is geworpen. Na lang wikken en wegen heeft een vakkundige jury vijf ontwerpen genomineerd. De winnaar wordt eind november bekendgemaakt. Het winnende kunstwerk krijgt tijdelijk een plek in het Westfries Museum in Hoorn. “Een mooie, maar zware taak vanwege de hoge kwaliteit en diversiteit van de inzendingen.”

Westfries Museum - Benno Ellerbroek

Het Westfries Museum in Hoorn is het museum over de Gouden Eeuw. Het museum is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632 en spiegelt graag het heden aan het verleden. De collectie en het gebouw bieden een ontdekkingsreis door een veelbesproken en juist daardoor boeiend verleden, met daarin speciale aandacht voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Daarnaast presenteert het museum een aantal keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling.

De expositie ‘Ambacht aan de wand, de betovering van beschilderd behang’, een speciale tentoonstelling rondom met de beschilderd behang, inspireerde veel amateurschilders en professionals. Daarom besloot het Westfries Museum in Hoorn om een ontwerpwedstrijd te organiseren, met als boodschap om een eigen beschilderd behang te ontwerpen en in te sturen. De oproep werd met enthousiasme beantwoord: bijna vijftig ontwerpen werden ingezonden.



"We zijn getroffen door de hoge kwaliteit en originaliteit van de inzendingen", laat jurylid Henriëtte Tilgenkamp weten, verbonden als conservator aan het Westfries Museum. "Naast verschillen in techniek en materiaalkeuze, waren ook de keuze en uitwerking van onderwerpen heel divers. Van Japanse verstilling tot een bijna magisch realistisch panorama."



Zowel amateurs als professionele ontwerpers waagden een kansje, maar de grootste verrassing was de inzending van een bezoeker. Zij was dusdanig geïnspireerd door de expositie dat ze voor het eerst aan de haal ging met de schoonheden van de schilderkunst, met als gevolg een ingezonden ontwerp. "Dat was precies de bedoeling van deze wedstrijd”, vertelt kunstenaar en tevens jurylid Jaap Snijder, "om inspiratie en creativiteit te delen met de wereld."

Quote "We zijn getroffen door de hoge kwaliteit en originaliteit van de inzendingen" HenriËtte Tilgenkamp, jurylid

Nominaties zijn bekend Een vakjury, bestaande uit vijf specialisten, heeft vijf ontwerpen genomineerd, waarna het publiek de winnaar mag gaan kiezen. De jury keek onder meer naar ambachtelijkheid en de functie van het ontwerp. "Enkele werken zijn zo professioneel dat ze direct voor de productie van behangrollen ingezet kunnen worden. We hopen dat alle deelnemers doorgaan met creëren. Zij hebben laten zien dat je met geduld en aandacht alles kunt maken wat je wilt", geeft Snijder als advies mee.



Vanaf vandaag kunnen mensen een stem uitbrengen, dit kan uiterlijk tot zondag 21 november. Ook de jury mag een kandidaat naar voren schuiven. De uiteindelijke winnaar − of twee winnaars als het publiek en jury van mening verschillen − wordt op maandag 29 november bekendgemaakt. Het winnende kunstwerk krijgt tijdelijk een plek in het museum en de ontwerper mag een dagje meelopen met gastconservatoren Snijder&CO, een Nederlandse kunstenaarsduo dat de vergeten ‘Ambacht aan de wand’ na bijna 200 jaar weer op de kaart heeft gezet.



De expositie is te bewonderen tot 23 januari 2022.